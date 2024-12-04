«Сочи» планирует выкупить Мелёшина

«Сочи» планирует выкупить нападающего «Спартака» Павла Мелёшина.

Как сообщает Metaratings, сочинцы воспользуются опцией, которая прописана в арендном соглашении футболиста. Отмечается, что сумма сделки составит 20 миллионов рублей, при этом «красно-белые» будут иметь право обратного выкупа Мелёшина.

20-летний Мелёшин сыграл 10 матчей за «Сочи» в нынешнем сезоне Первой лиги, забил семь голов и отдал одну голевую передачу.

«Сочи» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги, а отставание от лидирующей «Балтики» составляет уже восемь зачётных баллов. В первом матче после зимнего перерыва «Сочи» примет на своём поле «Сокол».