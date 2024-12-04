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«Издевался над командой»: Мостовой продолжает критиковать экс-тренера «Спартака»

04 Декабря 2024 • 21:49 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
07.12 14:00

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой продолжает критиковать бывшего тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Мостовой в очередной противопоставил испанца действующему рулевому «красно-белых» Деяну Станковичу.

«Станкович – футбольный человек, он знает все процессы изнутри, поиграл в футбол на высоком уровне. А кто такой Абаскаль? Его и знать никто не знал. Этот человек просто издевался над командой», - цитирует Мостового «РБ Спорт».

На текущий момент «Спартак» располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» команда Деяна Станковича отстаёт всего лишь на пять зачётных баллов.

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