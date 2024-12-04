​Друг Пьянича: «Он всем доволен»

Опытнейший боснийский футболист Миралем Пьянич стал игроком ЦСКА, подписав контракт на один год с возможностью продления ещё на один сезон. Российские журналисты побеседовали с его другом, также репортёром, но боснийским - Эмиром Деличем. Тот заявил, что пьянич всем доволен, однако отказался как-либо комментировать информацию о том, что контракт может быть продлён ещё на сезон.

- Я говорил с Миралемом, он сказал мне, что спешки нет. Он говорит, что наслаждается игрой и не переживает за свой статус в клубе. Он всем доволен, - цитирует слова Делича «ВсеПроСпорт».

Напомним, что раньше Пьянич выступал за такие клубы, как «Барселона» и туринский «Ювентус».