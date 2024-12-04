Радимов: «Не удивлюсь, если «Зенит» не обыграет «Акрон»

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал комментарий по поводу предстоящего матча восемнадцатого тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Акроном». По словам Радимова, он не удивится, если на «Газпром Арене» случится сенсация.

«После прошедшего тура я не удивлюсь, если «Акрон» не проиграет в Петербурге. Абсолютно ни капли. При том, что в недавнем матче между собой «Акрон» размазал «Крылья». И я вообще не понимаю, что «Зенит» точно фаворит явный сейчас, в данной ситуации», - цитирует Радимова «РБ Спорт».

«Зенит» и «Акрон» проведут матч в субботу, 7 декабря. Стартовый свисток футболисты и зрители на «Газпром Арене» услышат в 16:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что на минувших выходных «Зенит» проиграл дома «Крыльям Советов» со счётом 2:3.