​Наумов: «Сперва думал, что Станкович - очередной Абаскаль»

Московский «Спартак» демонстрирует бурный прогресс, команда выиграла пять последних матчей в чемпионате, в результате чего поднялась уже на третье место в турнирной таблице. Своим мнением об улучшившейся игре «Спартака» поделился Николай Наумов, в прошлом президент московского «Локомотива». Он воздал должное деятельности Станковича, отметив его качественное отличие от предыдущего тренера Гильермо Абаскаля:

- Когда Станкович пришел в «Спартак» и начал тасовать состав, менять тактические схемы, я подумал, что это очередной Абаскаль. Но Станкович постепенно сформировал команду. Если он продолжит все это, то он сколотит хорошую команду. И «Спартак» будет серьезным соперником для всех, - считает Наумов, слова которого цитирует «ВсеПроСпорт».

В последний раз московский клуб становился чемпионом России в 2017 году.