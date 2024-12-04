Кобелев – о голе Лещука: «Нонсенс, что об этом столько пишут»

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев считает весьма напрасными обсуждения гола голкипера «бело-голубых» Игоря Лещука в ворота «Ахмата». Ведь случился он из-за грубейшей ошибки Гиорги Шелии.

«Давайте не будем высасывать его из пальца, ведь это ошибка Шелии. Ничего такого в этом нет. Для меня нонсенс, что об этом голе столько пишут», - сказал Кобелев для «Чемпионата».

Напомним, что «Динамо» и «Ахмат» в том матче понедельника сыграли вничью – 1:1. «Ахмат» остался в зоне вылета как минимум до старта весенней части сезона Российской премьер-лиги. «Динамо» осталось на пятом месте.