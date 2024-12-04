Песьяков назвал приемлемый результат для «Крыльев» в конце сезона РПЛ

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков озвучил результат, который станет для коллектива приемлемым по итогу текущего футбольного сезона.

«Мы стартовали так, что находимся в «серой зоне». Надо остаться в РПЛ, минуя стыковые матчи, тогда это будет неплохо. Такие задачи — последствия старта команды», - делится Песьяков для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в 17-м туре «крылышки» сотворили главную сенсацию тура, обыграв петербургский «Зенит» в гостях – 3:2. Главным тренером коллектива является Игорь Осинькин.

В турнирной таблице у самарцев десятое место и 18 набранных баллов.