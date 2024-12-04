Рахимов рассказал, где пройдут зимние сборы «Рубина»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о планах на зимний перерыв.

«С 27-го по 11-е февраля у футболистов будет 11 тренировочных домашних занятий, каждый получит программу. 13-го февраля мы проведем медобследование и дальше сборы в Турции», –цитирует Рахимова пресс-служба клуба.

Казанский клуб занимает восьмое место после 17 туров и ниже до зимнего перерыва уже не опустится. В субботу, 7-го декабря, «Рубин» сыграет на выезде против махачкалинского «Динамо», начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

В Кубке России «Рубин» вылетел в Путь регионов, где сыграет с «Уралом».