Агкацев рассказал, как чуть не пропустил от сборной Брунея

Голкипер «Краснодара» и сборной России Станислав Агкацев вспомнил, как в своём дебютном матче за национальную команду едва не пропустил от одной из слабейших сборных мира. Тем ноябрьским вечером россияне принимали в Краснодаре сборную Брунея (11:0). Игрок сборной Брунея нанёс прицельный удар с района центрального круга.

«Траектория получилась идеальной — мяч летел прямо под перекладину. Может, даже чиркнул бы ее. Поэтому я и не стал ловить: перевести на угловой было самым правильным решением. Виталий Витальевич Кафанов после матча это решение поддержал», - говорит Агкацев для Sport24.

Для Агкацева игра против брунейцев стала дебютной в сборной России.