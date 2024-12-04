Петербургский «Зенит» активно ищет варианты для своего полузащитника Ду Кейроса. По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», футболиста хотят трудоустроить до начала зимних сборов команды.

Агенты активно предлагают его услуги клубам из Серии А. Также клуб из Санкт-Петербурга снова готов отдать его в аренду. Ранее «Гремио» объявил о досрочном разрыве арендного соглашения с бразильским хавбеком.

Ду Кейрос оказался в «Зените» зимой 2022-2023 годов после обмена Юри Алберто на двух игроков «Коринтианса». Вторым, кто пополнил «Зенит» той зимой, был защитник Роберт Ренан, у которого в Санкт-Петербурге также не получилось себя проявить.

В «Зенит» возвращается бразилец