Дьяков: «Ростов» не уволит Карпина»

Бывший футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков считает, что «Ростов» не уволит главного тренера Валерия Карпина.

«Думаю, Карпин в «Ростове» до тех пор, пока он сам не посчитает нужным покинуть клуб, его никто не уволит. У руководства «Ростова» ни на секунду не было даже мысли такой», - приводит слова Дьякова Metaratings.

После 17 туров «Ростов» под руководством Карпина занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В заключительном туре перед зимним перерывом ростовчане примут на своём поле «Крылья Советов», встреча состоится в субботу, 7-го декабря.

Напомним, что Карпин совмещает работу в «Ростове» с работой в сборной России.