​Данни: «Обнимаю Глушенкова!»

Максим Глушенков побил рекорд Мигеля Данни по количеству баллов, набранных по системе гол плюс пас в дебютный сезон за питерский «Зенит». Сейчас у Глушенкова уже 10 баллов, которые он набрал в девяти первых матчах за клуб (не будем забывать о том что Глушенков оправлялся от травмы), он забил восемь голов и сделал две голевых передачи.

Тем самым, он побил рекорд Данни, которому для 10 результативных баллов потребовалось десять игр. Журналисты попросили португальца прокомментировать успех Глушенкова:

- Меня это совсем не расстраивает, потому что это очень хорошо для клуба. Я очень рад за Максима! Желаю ему удачи и обнимаю его! - цитирует Данни «ВсеПроСпорт».