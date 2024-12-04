Синицын: «Спад «Краснодара» не носит критический характер»

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын высказался о спаде «быков» перед зимней паузой в РПЛ.

«У «Краснодара» небольшой спад, но он не носит критический характер. Как была тройка‑четверка, которая борется за пьедестал, так все и осталось. Только чуть‑чуть приблизились другие претенденты. Самое важное — не вешать нос», - рассуждает Синицын для «Чемпионата».

Напомним, что «Краснодар» занимает сейчас второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. У южан в активе – 38 очков и отставание от «Зенита» с первого места лишь в один балл.

В рамках 18 тура южане примут дома московский «Локо», который также переживает не самый приятный период.