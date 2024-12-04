Хомуха: «Батраков начал проходить через издержки своего возраста»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Хомуха высказался о полузащитнике «Локомотива» Алексее Батракове.

«Батраков начал проходить через издержки своего возраста. Не все справляются с этими моментами. Нестабильность свойственна молодым футболистам, Алексей не избежал этой участи», - приводит слова Хомухи Metaratings.

«Локомотив» проиграл последние три матча, а Батракову не удалось отметиться результативными действиями.

19-летний Батраков сыграл 16 матчей за «железнодорожников» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги, забил 10 голов и отдал 6 голевых передач. Алексей является воспитанником «Локомотива», а его действующее соглашение с родным клубом действует до 30 июня 2027 года.