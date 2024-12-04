Агкацев назвал своего кумира из мира вратарей, он играет в АПЛ

Основной голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев назвал своего кумира из мира вратарей. Им оказался Эдерсон Мораес, голкипер «Манчестер Сити» и многократный чемпион Англии.

«Давно слежу за Эдерсоном, кумир в плане игры ногами. Нравится больше, чем Алисон, хоть тот и основной в сборной», - делится Агкацев с порталом Sport24.

Как добавил вратарь, он старается не пропускать Лигу чемпионов, когда проходят игровые дни в еврокубках.

В текущем сезоне Агкацев стал основным вратарём «Краснодара» после ухода в «ПСЖ» Матвея Сафонова.

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