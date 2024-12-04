Бывший капитан «Локомотива»: «Уверен, что поражение от «Химок» пойдёт на пользу»

Московский «Локомотив» переживает очень непростой период, команда проиграла три матча подряд, и, если поражение «Спартака» и «Динамо» еще как-то можно объяснить что неудача в матче с химками в семнадцатом туре российской чемпионата объяснить куда сложнее.

Тем не менее, бывший капитан «Локомотива» Евгений Милешкин, выступавший за команду в начале девяностых годов прошлого столетия, уверен в том, что поражение от «Химок» пойдёт в итоге команде на пользу и заставит её мобилизоваться:

- Думаю, через такие поражения, как с «Химками», надо пройти, он мыслящий тренер, умеющий делать выводы, ему это может пойти только на пользу, - цитирует Милешкина «ВсеПроСпорт».