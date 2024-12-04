36-летний Дзюба пробежал свыше десяти километров в прошедшем туре РПЛ

36-летний форвард «Акрона» Артём Дзюба смог пробежать 10 084 метра в матче против «Оренбурга». Команды встречались в прошедшую субботу, поединок завершился минимальной викторией команды из Самарской области.

Как обращает внимание канал «Матч ТВ», Артём пробежал рекордную для себя дистанцию в текущем сезоне. При этом «Акрон» в целом оказался в лидерах по преодоленной дистанции футболистами.

К слову, Дзюба удостоился звания игрока матча «Акрон» - «Оренбург». Он создал четыре голевых момента для своих партнёров в этой игре.

Напомним, что в «Акроне» Артём оказался в прошедшем сентябре.