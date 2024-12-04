Илья Садыгов призвал «Химки» правильно настроиться на матч с «Динамо»

Форвард «Химок» Илья Садыгов дал комментарий по поводу предстоящего матча Российской премьер-лиги против «Динамо». По словам футболиста, после победы над «Локомотивом» команде важно правильно настроиться на игру против ещё одной столичной команды.

«Можно подумать, что после победы над «Локомотивом» и динамовцев обыграем. Но все равно надо в первую очередь от себя отталкиваться и понимать, что бело-голубые являются соперником очень высокого уровня», - цитирует Садыгова «РБ Спорт».

Матч восемнадцатого тура Премьер-лиги между «Динамо» и «Химками» пройдёт в воскресенье, 8 декабря. Стартовый свисток футболисты и зрители на стадионе услышат в 14:00 по московскому времени.

Напомним, что в прошлом туре «Химки» обыграли «Локомотив» на выезде со счётом 3:1.