Агкацев: «Баня – моё главное равлечение»

Основной голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев заявил, что походы в баню стали его главным развлечением.

«Я просто обожаю баню, моё главное развлечение! После каждой игры еду в любимую. Нормально отношусь к хамаму, саунам, иногда могу попариться и там, но баня — уже традиция», - делится Агкацев с порталом Sport24.

Ранее Агкацев рассказал о том, почему в последний год он решил взяться за изучение английского языка и даже работает с репетитором. Также вратарь раскрыл секрет своего спокойствия на футбольном поле в 22 года. В текущем сезоне после ухода из клуба Матвея Сафонова Станислав стал основным вратарём южан.