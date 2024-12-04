​Пономарёв: «Слуцкий больше не найдёт работу»

Ветеран Московского ЦСКА и советской сборной Владимир Пономарёв очень скептически относится к профессиональным перспективам Леонида Слуцкого, в прошлом тренировавшего ЦСКА. Сейчас Слуцкий работает в Китае, но его клуб терпит поражение за поражением - «Шанхай Шеньхуа» проиграл три матча подряд в азиатской Лиге чемпионов. Пономарёв считает подобное закономерным:

- Слуцкий — неквалифицированный тренер. Я всегда говорил, что это не тренер. Закончилась ли его сказка в Китае? Да, конечно, вылетит оттуда. Там, по-моему, с ним Березуцкий работает. Скоро вернутся? Вернутся, конечно, и уже нигде работу не найдут, - считает Пономарёв, слова которого цитирует «ВсеПроСпорт».