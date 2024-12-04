Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шутка дня: Клубы РПЛ готовы купить «Зениту» Кейна

04 Декабря 2024 • 19:13 Комментировать

Гарри Кейн летом 2023 года сменил «Тоттенхэм» на «Баварию». Англичанин рассчитывал завоёвывать трофеи в Мюнхене, но так вышло, что после прихода форварда «Бавария» не выиграла ни одного титула. В социальных сетях уже шутят о так называемом «проклятии Кейна», который мешает клубу Бундеслиги.

В российском футбольном обществе тоже понеслись шутки. Якобы клубы РПЛ готовы сброситься деньгами и профинансировать трансфер Гарри Кейна в «Зенит». Дескать, с Кейном гегемония питерцев в российском футболе прекратится, и чемпионат будет конкурентным.

«Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Бавария Гарри Кейн ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён Салах: «Возможно, это был мой последний матч за «Ливерпуль» против «Манчестер Сити» Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый Де Брёйне готов перейти в испанский суперклуб Касильяс – второй, Куртуа – четвёртый: назван лучший вратарь XXI века Стало известно, почему Беллингем пробил пенальти вместо Мбаппе Фанаты «Аль-Насра» не понимают, где Роналду Гвардиола высказался о чемпионской гонке после поражения от «Ливерпуля» «Краснодар» сделал заявление после 0:3 от «Спартака» Анчелотти прокомментировал решение Мбаппе отдать пенальти Беллингему
Впервые за 15 лет! «Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче с двумя нереализованными пенальти «Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» «Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 «Барселона» - «Лас-Пальмас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый «Ливерпуль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Третья неудача подряд: «Барселона» умудрилась проиграть «Лас-Пальмасу» У «Реала» большие проблемы: почему «королевский» клуб оказался в кризисе, и что делать, чтобы выправить ситуацию
Спортивные новости
«Барыс» дома уступил «Спартаку», едва не отыгравшись с 0:3 Экс-игрок «Сочи» рассказал, что может помешать Капризову стать лучшим бомбардиром в НХЛ Экс-игрок «Сочи» оценил игру «Вашингтона» без травмированного Овечкина «Металлург» сломил сопротивление «Торпедо» в матче КХЛ Кравцов: Думаю, Бивол поменяет тактику и предложит что-то новое Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Декабря
20:12 · Россия. Премьер-лига
Синицын: «Спад «Краснодара» не носит критический характер»
20:06 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: «Батраков начал проходить через издержки своего возраста»
20:01 · Россия. Премьер-лига
Агкацев назвал своего кумира из мира вратарей, он играет в АПЛ
19:50 · Россия. Премьер-лига
Бывший капитан «Локомотива»: «Уверен, что поражение от «Химок» пойдёт на пользу»
19:42 · Россия. Премьер-лига
36-летний Дзюба пробежал свыше десяти километров в прошедшем туре РПЛ
19:29 · Россия. Премьер-лига
Илья Садыгов призвал «Химки» правильно настроиться на матч с «Динамо»
19:28 · Россия. Премьер-лига
Агкацев: «Баня – моё главное равлечение»
19:26 · Россия. Премьер-лига
​Пономарёв: «Слуцкий больше не найдёт работу»
19:13 · Россия. Премьер-лига
Шутка дня: Клубы РПЛ готовы купить «Зениту» Кейна
18:55 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко: «С таким «Зенитом» реально конкурировать»
18:38 · Россия. Премьер-лига
«Стало стыдно»: Агкацев рассказал, почему решил взяться за английский язык
18:30 · Россия. Премьер-лига
Агкацев рассказал секрет своего спокойствия на футбольном поле
18:25 · Россия. Премьер-лига
В турецком топ-клубе отреагировали на слух о Литвинове
18:14 · Россия. Премьер-лига
Глушаков не исключил, что станет менеджером, а не тренером
18:11 · Россия. Премьер-лига
Малафеев высказался о голе вратаря Лещука
18:07 · Россия. Мелбет-Первая лига
Ари на посту спортивного директора «Торпедо» будет помогать его жена
18:00 · Россия. Премьер-лига
«Факел» подписал новичка из Беларуси официально
17:57 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Спартак» – лучшая команда РПЛ
17:52 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Шиннике» высказались о будущем Дмитрия Черышева
17:52 · Россия. Премьер-лига
Радченко оценил перспективы Соболева в «Зените»
17:48 · Россия. Премьер-лига
Рианчо прокомментировал попадание «Спартака» в топ-3 РПЛ
17:31 · Россия. Премьер-лига
Петржела высказался о ситуации Соболева
17:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Тюмени» заявили, что приход Крицюка не помог клубу
17:20 · Россия. Премьер-лига
Бобёр опасается, что «Крылья Советов» исключат из РПЛ
16:57 · Россия. Премьер-лига
Джикия или Монтес: Смородская ответила, кто сейчас сильнее
Все новости