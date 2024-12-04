Гарри Кейн летом 2023 года сменил «Тоттенхэм» на «Баварию». Англичанин рассчитывал завоёвывать трофеи в Мюнхене, но так вышло, что после прихода форварда «Бавария» не выиграла ни одного титула. В социальных сетях уже шутят о так называемом «проклятии Кейна», который мешает клубу Бундеслиги.

В российском футбольном обществе тоже понеслись шутки. Якобы клубы РПЛ готовы сброситься деньгами и профинансировать трансфер Гарри Кейна в «Зенит». Дескать, с Кейном гегемония питерцев в российском футболе прекратится, и чемпионат будет конкурентным.

«Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов.