Павлюченко: «С таким «Зенитом» реально конкурировать»

Бывший форвард Роман Павлюченко назвал команды, которые следующей весной будут бороться за чемпионский титул в Российской премьер-лиге.

«Думаю те клубы, которые сейчас идут в четверке, будут биться за чемпионство. С таким «Зенитом» реально конкурировать. Спросите тысячу человек, кто мог подумать, что «Крылья Советов» обыграют «Зенит» в Питере?», - говорит Павлюченко для Sport24.

Напомним, что перед последним в 2024 году туром РПЛ лидирует в таблице «Зенит» с 39 баллами. Всего на один балл отстаёт «Краснодар», 38 очков. По 34 балла у московских «Спартака» и «Локомотива» с третьего и четвёртого мест соответственно.