«Стало стыдно»: Агкацев рассказал, почему решил взяться за английский язык

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал о том, почему репетитор по английскому языку входит в одну из статьей его расходов.

«Просто стало стыдно: многие ребята в клубе его знают, общаются с иностранцами, а я — ноль. Приезжаю за границу — то же самое: могу объяснить только базовые вещи», - делится вратарь для Sport24.

Как добавил вратарь, он занимается с репетитором уже порядка одного года.

«Иногда закипаю, хочу всё послать, но беру себя в руки», - вспомнил Агкацев.

Ранее Агкацев озвучил секрет своего спокойствия на футбольном поле. Основному вратарю «Краснодара» всего 22 года, однако на высоком уровне Станислав играет уже не первый сезон.