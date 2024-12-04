Агкацев рассказал секрет своего спокойствия на футбольном поле

Станислав Агкацев рассказал, почему в свои 22 года он выглядит спокойным на футбольном поле. Всё дело в практике, которая в большом футболе имеется у него уже на протяжении пяти лет.

«Даже не вспомню, чтобы меня трясло перед каким-то матчем. Я играл в Первой лиге с 17 лет — там сильно закаляешься. Много помогал и Михаил Савченко, это тренер вратарей. Я с ним ещё с дубля работаю», - вспоминает вратарь для Sport24.

Напомним, что в текущем сезоне «Краснодар» с Агкацевым в роли основного голкипера – один из главных претендентов на чемпионство в РПЛ. У вратаря в активе 20 матчей во всех турнирах, в них он пропустил 16 голов, в 11 матчах Станислав сохранил свои ворота «сухими».