В турецком топ-клубе отреагировали на слух о Литвинове

В стамбульском «Бешикташе» отреагировали на слух об интересе к хавбеку московского «Спартака» Руслану Литвинову.

«В Руслане Литвинове не заинтересованы. Зимой во время трансферного окна мы рассмотрим потенциальных нападающих, а не хавбеков», - сказал Sport24 менеджер по цифровым коммуникациям «Бешикташа» Умур Аяз.

Напомним, ранее «Бешикташ» покинул главный тренер Джованни ван Бронкхорст. Стамбульцы на данный момент занимают в турнирной таблице чемпионата Турции пятое место с 22 баллами в активе.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что Литвинов может перейти как раз в «Бешикташ».