Глушаков не исключил, что станет менеджером, а не тренером

Завершающий свою профессиональную карьеру футболиста Денис Глушаков порассуждал о своей будущей роли в футболе, упомянув приход на пост спортивного директора московского «Торпедо» Ари Феррейры.

«Знаю Ари как футболиста, но не как менеджера. Посмотрим, получится ли. О менеджерской деятельности тоже думал. Не зарекаюсь, где я себя найду. Время покажет, к чему я больше тяготею — тренерство или менеджмент», - говорит Глушаков с «Чемпионатом».

Напомним, что Ари стал спортивным директором «Торпедо» после последнего матча «автозаводцев» в первой части сезона. Столичный клуб – один из фаворитов на повышение в РПЛ из Мелбет-Первой лиги по итогу сезона.