Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глушаков не исключил, что станет менеджером, а не тренером

04 Декабря 2024 • 18:14 Комментировать

Завершающий свою профессиональную карьеру футболиста Денис Глушаков порассуждал о своей будущей роли в футболе, упомянув приход на пост спортивного директора московского «Торпедо» Ари Феррейры.

«Знаю Ари как футболиста, но не как менеджера. Посмотрим, получится ли. О менеджерской деятельности тоже думал. Не зарекаюсь, где я себя найду. Время покажет, к чему я больше тяготею — тренерство или менеджмент», - говорит Глушаков с «Чемпионатом».

Напомним, что Ари стал спортивным директором «Торпедо» после последнего матча «автозаводцев» в первой части сезона. Столичный клуб – один из фаворитов на повышение в РПЛ из Мелбет-Первой лиги по итогу сезона.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Денис Глушаков Ари Феррейра
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён Салах: «Возможно, это был мой последний матч за «Ливерпуль» против «Манчестер Сити» Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый Де Брёйне готов перейти в испанский суперклуб Касильяс – второй, Куртуа – четвёртый: назван лучший вратарь XXI века Стало известно, почему Беллингем пробил пенальти вместо Мбаппе Фанаты «Аль-Насра» не понимают, где Роналду Гвардиола высказался о чемпионской гонке после поражения от «Ливерпуля» «Краснодар» сделал заявление после 0:3 от «Спартака» Анчелотти прокомментировал решение Мбаппе отдать пенальти Беллингему
Впервые за 15 лет! «Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче с двумя нереализованными пенальти «Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» «Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 «Барселона» - «Лас-Пальмас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый «Ливерпуль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Третья неудача подряд: «Барселона» умудрилась проиграть «Лас-Пальмасу» Гвардиола завершил золотую гонку: «Ливерпуль» хлопнул «Манчестер Сити» и оторвался от него на 11 очков
Спортивные новости
Экс-игрок «Сочи» рассказал, что может помешать Капризову стать лучшим бомбардиром в НХЛ Экс-игрок «Сочи» оценил игру «Вашингтона» без травмированного Овечкина «Металлург» сломил сопротивление «Торпедо» в матче КХЛ Кравцов: Думаю, Бивол поменяет тактику и предложит что-то новое Дрозд поделился ожиданиями от реванша между Биволом и Бетербиевым Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Декабря
18:38 · Россия. Премьер-лига
«Стало стыдно»: Агкацев рассказал, почему решил взяться за английский язык
18:30 · Россия. Премьер-лига
Агкацев рассказал секрет своего спокойствия на футбольном поле
18:25 · Россия. Премьер-лига
В турецком топ-клубе отреагировали на слух о Литвинове
18:14 · Россия. Премьер-лига
Глушаков не исключил, что станет менеджером, а не тренером
18:11 · Россия. Премьер-лига
Малафеев высказался о голе вратаря Лещука
18:07 · Россия. Мелбет-Первая лига
Ари на посту спортивного директора «Торпедо» будет помогать его жена
18:00 · Россия. Премьер-лига
«Факел» подписал новичка из Беларуси официально
17:57 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Спартак» – лучшая команда РПЛ
17:52 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Шиннике» высказались о будущем Дмитрия Черышева
17:52 · Россия. Премьер-лига
Радченко оценил перспективы Соболева в «Зените»
17:48 · Россия. Премьер-лига
Рианчо прокомментировал попадание «Спартака» в топ-3 РПЛ
17:31 · Россия. Премьер-лига
Петржела высказался о ситуации Соболева
17:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Тюмени» заявили, что приход Крицюка не помог клубу
17:20 · Россия. Премьер-лига
Бобёр опасается, что «Крылья Советов» исключат из РПЛ
16:57 · Россия. Премьер-лига
Джикия или Монтес: Смородская ответила, кто сейчас сильнее
16:57 · Россия. Премьер-лига
Черданцев: «Локомотив» и так прыгнул выше головы»
16:51 · Россия. Премьер-лига
Мостовой высказался о назначении Ари в «Торпедо»: «Лучше всяких Амаралов»
16:46 · Россия. Премьер-лига
Махачкалинское «Динамо» не получало предложений по Волку
16:44 · Россия. Премьер-лига
Даниил Денисов: «Угальде не затеряется в Англии и Испании»
15:47 · Россия. Премьер-лига
Лещенко упрекнул современное поколение футболистов России
15:42 · Россия. Премьер-лига
Агент назвал Рошу одним из лучших игроков РПЛ
15:36 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» Рябчук рассказал, какое правило изменил бы в футболе 7
15:25 · Россия. Премьер-лига
Хави Симонс может перейти в гранд АПЛ
15:18 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «РПЛ надо сокращать до 12 команд»
15:08 · Россия. Премьер-лига
Черданцев: «Складывается ощущение, что у «Динамо» равнодушие к результату»
Все новости