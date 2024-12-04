Малафеев высказался о голе вратаря Лещука

Бывший футболист сборной России Вячеслав Малафеев дал комментарий о голе вратаря Игоря Лещука. Как известно, Лещук в понедельник чудом забил гол в ворота «Ахмата», подключившись на угловой удар. За счёт этого гола «Динамо» ушло от поражения в Грозном – матч завершился со счётом 1:1.

«Для вратаря такой гол – как приз за все те годы, что он спасает свою команду в других, более привычных ситуациях. Это момент, который, безусловно, войдёт в историю «Динамо» и станет предметом обсуждений и воспоминаний для самого Игоря», - цитирует Малафеева «РБ Спорт».

На текущий момент «Динамо» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиге. От лидирующего «Зенита» команда Марцела Лички отстаёт на семь очков.

В воскресенье, 8 декабря, «Динамо» проведёт домашний матч чемпионата России против «Химок».