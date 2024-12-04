Воронежский «Факел» в социальных сетях отрапортовал о подписании Антона Ковалёва. Полузащитник пополнил клуб Российской премьер-лиги в статусе свободного агента, подписав долгосрочное трудовое соглашение.

Последним клубом Ковалёва был клуб «Торпедо-БелАЗ» из Жодино. По итогу прошедшего сезона чемпионата Беларуси коллектив занял третье место, набрав 62 балла. Отставание от чемпиона в лице минского «Динамо» составило всего лишь пять баллов.

Напомним, что «Факел» точно не завершит первую часть сезона РПЛ в зоне вылета. У коллектива в активе 14 место, 14 баллов. Отрыв от 15 места составляет четыре балла.