Непомнящий: «Спартак» – лучшая команда РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о «Спартаке». По словам Непомнящего, на текущий момент команда Деяна Станковича является самой сильной в Российской премьер-лиге.

Как известно, «Спартак» выиграл пять последних матчей чемпионата и поднялся на третье место в турнирной таблице.

«На данный момент «Спартак» – самая сильная команда РПЛ по игре. Не представляю, каким образом Станковичу удалось взбодрить команду. Он объединил футболистов. Всегда говорил, что по составу «Спартак» никому не уступает», - цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

В последнем матче в 2024 году «Спартак» будет играть против «Пари НН» на своём поле. Игра стартует 7 декабря в 14:00 по московскому времени.

Добавим, что от лидирующего «Зенита» «Спартак» отстаёт на пять очков.