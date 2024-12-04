Радченко оценил перспективы Соболева в «Зените»

Экс-игрок «Зенита» Дмитрий Радченко дал комментарий по поводу выступлений форварда Александра Соболева.

По словам Радченко, от Соболева в «Зените» ожидали большего. В то же время бывший футболист отметил давление, с которым столкнулся нападающий. Радченко считает, что Соболев имеет шансы пробиться в основной состав «Зенита».

«Да, он может им стать. Соболева для этого и брали. На него рассчитывает руководство клуба. Все надеются, что своими действиями на поле и голами Александр будет приносить пользу «Зениту», - цитирует Радченко «РБ Спорт».

«Зенит» после семнадцати туров лидирует в чемпионате России. Ближайший матч команда Сергея Семака проведёт в субботу, 7 декабря, - против «Акрона».