Рианчо прокомментировал попадание «Спартака» в топ-3 РПЛ

«Спартак» выиграл пять последних матчей Российской премьер-лиги. Эти результаты вкупе с неудачами конкурентов позволили команде Деяна Станковича подняться на третье место в турнирной таблице. Комментарий на этот счёт дал Рауль Рианчо, который в своё время был тренером команды.

«Не удивлён, что «Спартак» сейчас в топ-3 РПЛ, потому что это клуб с великой историей, он обязан быть наверху. Такому клубу нужны великие победы, поэтому я надеюсь, что «Спартак» будет бороться за чемпионство в этом сезоне», - цитирует Рианчо «РБ Спорт».

В 2024 году «Спартаку» осталось провести ещё один матч. В субботу, 7 декабря, команда Станковича будет принимать «Пари НН». Игра на «Лукойл Арене» стартует в 14:00 по московскому времени.