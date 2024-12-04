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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела высказался о ситуации Соболева

04 Декабря 2024 • 17:31 Комментировать
Зенит
...
Акрон
07.12 16:30

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела дал комментарий по поводу ситуации нападающего Александра Соболева. После летнего перехода в питерский клуб из «Спартака» Соболев забил только два гола в Кубке России. В Премьер-лиге форвард и вовсе не сделал ни одного результативного действия. 

«Почему Соболев не может заиграть в «Зените»? Ему очень тяжело дался переход, было много разговоров. Наверное, нужно подождать. Но, может, он и совсем не заиграет – в «Зените» конкуренция намного выше, чем в «Спартаке», - цитирует Петржелу «РБ Спорт».

«Зенит» после семнадцати туров располагается на первой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. В субботу, 7 декабря, команда Сергея Семака проведёт домашний матч против «Акрона». После этого «сине-бело-голубые» отправятся в зимний отпуск.

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