Петржела высказался о ситуации Соболева

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела дал комментарий по поводу ситуации нападающего Александра Соболева. После летнего перехода в питерский клуб из «Спартака» Соболев забил только два гола в Кубке России. В Премьер-лиге форвард и вовсе не сделал ни одного результативного действия.

«Почему Соболев не может заиграть в «Зените»? Ему очень тяжело дался переход, было много разговоров. Наверное, нужно подождать. Но, может, он и совсем не заиграет – в «Зените» конкуренция намного выше, чем в «Спартаке», - цитирует Петржелу «РБ Спорт».

«Зенит» после семнадцати туров располагается на первой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. В субботу, 7 декабря, команда Сергея Семака проведёт домашний матч против «Акрона». После этого «сине-бело-голубые» отправятся в зимний отпуск.