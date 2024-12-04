Бобёр опасается, что «Крылья Советов» исключат из РПЛ

Экс-игрок «Крыльев Советов» Антон Бобёр переживает за клуб. Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что от функционера «крылышек» он узнал о долге в 36 миллионов рублей. Клуб якобы должен предполагаемым коррупционерам, имеющим отношение к судейскому корпусу. Идёт расследование.

«Есть опасения, что «Крылья Советов» исключат из РПЛ и лишат профессионального статуса. Но хотелось бы, чтобы вопрос с коррупцией в судейском корпусе решился более глобально и пострадала не только команда из Самары, а все клубы, о которых говорил губернатор», - сказал Бобёр, чьи слова приводит «РБ Спорт».

«Крылья Советов» после семнадцати туров располагаются на десятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В 2024 году команде Игоря Осинькина осталось провести один официальный матч. В субботу, 7 декабря, самарцы сыграют против «Ростова» на выезде. Игра стартует в 16:30 по московскому времени.