Джикия или Монтес: Смородская ответила, кто сейчас сильнее

Защитник «Химок» Георгий Джикия в интервью Фёдору Смолову рассказал о том, что мог оказаться в «Локомотиве», но клуб решил подписать Сесара Монтеса. Комментарий на этот счёт дала Ольга Смородская, которая в своё время в московском клубе занимала должность президента.

«Когда «Локомотив» подписывал Монтеса, они надеялись на лучшее. Так бывает на трансферном рынке. Может, мексиканец ещё адаптируется. Джикия – очень хороший футболист. На данный момент Георгий сильнее Монтеса», - цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Как известно, по завершению сезона 2023/2024 Георгий Джикия покинул «Спартак». Какое-то время защитник провёл в статусе свободного агента, прежде чем подписать контракт с «Химками» перед закрытием окна регистрации.

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