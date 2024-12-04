Черданцев: «Локомотив» и так прыгнул выше головы»

Георгий Черданцев высказался о спаде, который переживает прямо сейчас московский «Локомотив». «Железндорожники» проиграли несколько матчей во всех турнирах за последние недели, в том числе дома «Химкам» в последних турах.

«У «Локомотива» молодая команда, которая и так прыгнула выше головы. Это логичная и естественная история, они превзошли все ожидания после ухода ряда ключевых игроков. К железнодорожникам вопросов нет. Они даже выше, чем могли быть», - говорит Черданцев для телеканала «Матч ТВ».

Перед 18-м туром Премьер-лиги «Локомотив» разместился на четвёртом месте турнирной таблицы с 34 баллами.

В оставшемся туре 2024 года «Локо» будет гостить у «Краснодара».