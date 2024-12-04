Мостовой высказался о назначении Ари в «Торпедо»: «Лучше всяких Амаралов»

Новым спортивным директором «Торпедо» стал Ари. Комментарий на этот счёт дал известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой. Экс-игрок «Сельты» поддержал решение московского клуба.

«Приглашение Ари в «Торпедо» – нормальная история. Он футбольный человек, отыграл в России много лет, хорошо знает латиноамериканский рынок. Лучше пригласить в клуб Ари, чем каких-то Амаралов», - цитирует Ари «РБ Спорт».

«Торпедо» выступает в Мелбет-Первой лиге, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе. После первой части сезона «автозаводцы» располагаются на второй позиции в турнирной таблице, отставая от «Балтики» на два очка.

Напомним, что в ноябре Томаш Амарал покинул пост спортивного директора «Спартака».