Махачкалинское «Динамо» не получало предложений по Волку

Давид Волк показывает хорошую игру в рамке ворот махачкалинского «Динамо», что помогло ему в ноябре получить дебютный вызов в сборную России. В прессе появляется информация об интересе к 23-летнему Волку со стороны более статусных клубов. Впрочем, официальных предложений у махачкалинцев нет. Об этом рассказал Шамиль Газизов, который является генеральным директором клуба.

«Могу сказать, что на сегодняшний день официального предложения по Волку не было. Слухи комментировать не хочется. Если будет предложение, то мы поговорим. Мы не испытываем страха из-за того, что кто-то из лидеров команды может уйти», - цитирует Газизова «РБ Спорт».

Давид Волк оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 800 тысяч евро.

Ближайший матч Премьер-лиги махачкалинское «Динамо» проведёт в субботу, 7 декабря, - против «Рубина» на своём поле. Сейчас динамовцы занимают 11-е место в турнирной таблице.