Даниил Денисов: «Угальде не затеряется в Англии и Испании»

Игрок обороны московского «Спартака» Даниил Денисов высказался о своём одноклубнике и лучшем бомбардире чемпионата России Манфреде Угальде.

«Всё индивидуально, очень многое решают маленькие детали. Дай бог он уйдет туда, если хочет. Перед этим он поможет нам, а там, в Англии и Испании не затеряется», - делится Денисов с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что Угальде только в трёх последних матчах РПЛ смог оформить восемь голов. Он ворвался на первую строчку лучших бомбардиров первенства. Отметим, что в позапрошлые выходные Угальде оформил покер в ворота московского «Локомотива».

Ранее мы сообщали, что европейские клубы хотели бы подписать Угальде уже этой зимой.