Алдонин высказался о возможном переходе Файзуллаева в «Монако»

Ветеран ЦСКА Евгений Алдонин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об интересе «Монако» к полузащитнику ЦСКА Аббосбеку Файзуллаеву.

- Появилась новость, что Аббос Файзуллаев интересен «Монако». Вы в это верите?

- Допускаю такую возможность. Он является лучшим молодым игроком Азии, а это тоже о чем-то говорит. У него хороший возраст, перспективы. Пусть и не конкретно сейчас, в данный момент. Но он показывал свой уровень и в прошлом сезоне, и на дистанции этого. Так что почему «Монако» не может им интересоваться? Это не первый и не второй клуб Франции, но он стабильно участвует в Лиге чемпионов. Поэтому перспективы такого перехода есть.

- Потянул бы Файзуллаев уровень такой команды, как «Монако»?

- Сложно сказать, потянет ли сразу, но со временем потянул бы. Надо учитывать, что чемпионат Франции достаточно атлетичный, более быстрый. Если сравнивать с Головиным, то заметно, что Александр быстрее работает с мячом. Это все подмечают, даже в тренировочном процессе, в играх за сборную России. Так что такой переход был бы хорошим вызовом для молодого футболиста. Но тут важен и вопрос цены. Устроит ли она ЦСКА.

- В СМИ называют сумму в 15 миллионов евро, которые «Монако» готов предложить ЦСКА за Аббоса. Это нормальная стоимость?

- Эти цифры вполне хорошие. Тут надо понимать, за какие деньги ЦСКА его купил. Я не знаю этих подробностей. Но сумма очень даже приличная. Она не огромная, но вполне адекватная.

- Как на ЦСКА отразится уход Файзуллаева?

- Это один из лидеров ЦСКА, а с атакой у команды и сейчас, мягко говоря, не все благополучно. Уход Файзуллаева стал бы большой потерей для «армейцев» в данный момент. А если переход отсрочить на лето, тогда можно будет подыскать ему хорошую замену. Понятно, что в любом случае сделать это будет сложно, учитывая ситуацию в геополитике. Конечно, не хотелось бы терять Файзуллаева, но с другой стороны, это его карьера, его шанс зацепиться за серьезную команду, за более высокий уровень футбола. Если интерес «Монако» на самом деле серьезный, это уже большое дело.

- Почему?

- Это важно для развития молодых футболистов. Это значит, что большие клубы следят за нашими командами, главное – выделяться и показывать хорошую игру.

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Елена Григорьевская