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Колыванов высказался, смог бы Файзуллаев потянуть уровень «Монако» эксклюзив

04 Декабря 2024 • 16:29 Комментировать
Факел
...
ЦСКА Москва
08.12 16:30

Футбольный эксперт Игорь Колыванов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об интересе «Монако» к полузащитнику ЦСКА Аббосбеку Файзуллаеву.

- Появилась новость, что Аббос Файзуллаев интересен «Монако». Что об этом думаете?

- У ЦСКА и так короткая скамейка. Если они еще и Файзуллаева продадут… Но если он уйдет, значит, кого-то надо будет покупать.

- Если бы Файзуллаев перешел в «Монако», это было бы верное решение?

- Ему, наверное, хочется попробовать себя в хорошем европейском клубе. Тем более что ЦСКА сейчас ни за что не борется. Потянет ли он уровень «Монако»? Ну, Головин же потянул. В свое время к нему тоже были вопросы. Он ведь тоже уехал примерно в таком же возрасте, как Файзуллаев. Аббос, думаю, тоже потянет. Футболист он хороший, быстрый, техничный. Данные есть, чтобы прогрессировать.  

- В СМИ называют сумму в 15 миллионов евро, которую «Монако» готов предложить ЦСКА за Аббоса. Это нормальная стоимость?

- Если уезжать из нашего чемпионата, то нормальная цена. Если бы он из «Милана» ехал, там бы 50 попросили.

- За Угальде «Спартак» заплатил 13 миллионов для сравнения.

- Угальде сейчас прогрессирует, и пишут, что он тоже может покинуть РПЛ. Если он уедет, ему тоже будет непросто найти замену. Он здорово прибавил за последнее время, много забивает и с каждым голом его стоимость растет миллиона на три (смеется). 

- В «Монако» играет Головин. Как думаете, он как-то причастен к этой теме? Может, с ним советовались по поводу Файзуллаева?

- В любом случае к нам приезжали скауты. И с Головиным, думаю, говорили. Хотя когда он играл в ЦСКА, Аббоса там еще не было. Не думаю, что Саша про него многое знает. Если только пристально следит за «армейцами».   

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- Как на ЦСКА отразится уход Файзуллаева?

- Уход любого хорошего игрока всегда сказывается на любой команде. Это один из тех футболистов, которые создают много моментов для себя и для партнеров. Сейчас это игрок основного состава. Пока ему нет адекватной замены. Он же может сыграть и слева, и справа.  

Елена Григорьевская

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Монако ЦСКА Москва Игорь Колыванов Аббосбек Файзуллаев ещё теги

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