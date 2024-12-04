Лещенко упрекнул современное поколение футболистов России

Известный артист Лев Лещенко поделился своим мнением о современном поколении российских футболистов. Лещенко, являющийся болельщиком московского «Динамо», упрекнул игроков, которые после одного успешного сезона считают себя состоявшимися.

«Человек показал себя в одном сезоне и уже ходит, к нему не подступиться. Агенты сразу требуют каких-то несуразных денег. У тебя ещё нет «избранного»! Написал одну песню или 2-3, и уже звезда. Вот когда будет «избранное», ты можешь гордиться», - цитирует Лещенко «Спорт-Экспресс».

Отметим, что московское «Динамо» сейчас, после семнадцати туров, располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч любимая команда Льва Лещенко проведёт в воскресенье, 8 декабря, - против «Химок» на своём поле.