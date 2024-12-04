Агент назвал Рошу одним из лучших игроков РПЛ

Агент Игор Кампеделли, который работает с защитником ЦСКА Виллианом Рошей, высоко оценил уровень своего клиента.

«Думаю, это будет важное возвращение для ЦСКА. Нет сомнений, что он один из лучших игроков в российском футболе. Он очень хочет показать все свои лучшие качества. Он перфекционист», - цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Как известно, три последних матча Российской премьер-лиги Виллиан Роша пропустил из-за дисквалификации. Защитника ЦСКА наказали по итогам потасовки, которая произошла в дерби со «Спартаком».

В воскресенье, 8 декабря, ЦСКА сыграет против «Факела». Виллиан Роша отбыл дисквалификацию и может играть.