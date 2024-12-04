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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Спартака» Рябчук рассказал, какое правило изменил бы в футболе

04 Декабря 2024 • 15:36 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
07.12 14:00

Защитник «Спартака» Олег Рябчук рассказал о том, какое правило он изменил бы в футболе. По словам игрока, он хотел бы, чтобы у тренеров было больше замен в распоряжении.

«Я бы сделал больше замен в футболе. В команде очень много игроков – в заявке 25. Все хотят играть. Если бы было больше замен, все могли бы выходить», - цитирует Рябчука «Чемпионат».

«Спартак» после семнадцати сыгранных туров располагается на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В 2024 году команде Деяна Станковича осталось провести всего лишь один официальный матч – против «Пари НН» 7 декабря. Игра стартует в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Олег Рябчук

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