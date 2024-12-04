Хави Симонс может перейти в гранд АПЛ

Нидерландский полузащитник Хави Симонс, который защищает цвета немецкого «РБ Лейпцига», имеет варианты трудоустройства в топ-клубах Английской премьер-лиги. Об этом рапортует аккаунт deadlinedaylive.

Согласно сведениям источника, в подписании хавбека заинтересованы лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль». Трансферная стоимость 21-летнего полузащитника оценивается в 80 миллионов евро. Трудовое соглашение игрока с «быками» истекает в конце июня 2025 года.

За «РБ Лейпциг» Симонс выступает на правах аренды. Полноценный контракт полузащитника принадлежит французскому «ПСЖ».