Канчельскис: «РПЛ надо сокращать до 12 команд»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что количество участников Российской премьер-лиги нужно уменьшить с 16 до 12 клубов.

«РПЛ надо сокращать до 12 команд. Будем играть в четыре круга, будут намного интереснее матчи, а чемпион - каждый год новый», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги на первом месте с 39 баллами располагается петербургский «Зенит». Вторую строчку занимает «Краснодар» (38), а тройку призеров замыкает московский «Спартак» (34). Далее в таблице располагаются столичные «Локомотив» и «Динамо».