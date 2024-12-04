Черданцев: «Складывается ощущение, что у «Динамо» равнодушие к результату»

Футбольный комментатор Георгий Черданцев высказал мнение об игре московского «Динамо» в нынешнем сезоне.
«Жаль, что «Динамо» находится в таком состоянии, команда должна бороться за чемпионство, а не идти на текущих местах. Складывается ощущение, что у них равнодушие к результату», - передает слова Черданцева телеканал «Матч ТВ».
По итогам 17 туров чемпионата России подопечные Марцела Лички набрали 32 балла и занимают пятое место в турнирной таблице. Московская команда отстает от лидирующего петербургского «Зенита» на семь очков. Следующий матч «Динамо» проведет на домашнем стадионе против подмосковных «Химок».
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