Каррера: «Спартак» - претендент на чемпионство»

Итальянский специалист Массимо Каррера, ранее занимавший пост главного тренера московского «Спартака», поделился мнением о шансах «красно-белых» выиграть чемпионство в текущем сезоне.
«Спартак» хорошо справляется, команда сократила дистанцию с лидерами таблицы. Так что сейчас «Спартак» - претендент на чемпионство», - цитирует наставника «РБ Спорт».
В последнем матче Премьер-лиги «Спартак» на выезде переиграл «Краснодар» со счетом 3:0. После 17 туров чемпионата России «красно-белые» набрали 34 очка и занимают третье место в турнирной таблице чемпионата страны.
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