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Лев Лещенко возмутился судейством матчей «Динамо»

04 Декабря 2024 • 14:53 Комментировать
Ахмат
1:1
Динамо Москва

Известный артист Лев Лещенко, который является болельщиком «Динамо», возмутился судейством последних матчей команды в Российской премьер-лиге. По словам Лещенко, в гостевой игре против «Ахмата» (ничья 1:1) грозненцы просто тянули время, а судья не предпринимал никаких шагов.

«Смешно было: из 90 минут с «Ахматом» играли 60. Остальное время лежали на поле и делали вид, что что-то потянули. Симуляция самая настоящая, всё же видно. Вбрасывают мяч, тянут время, ну какой футбол, какая-то самодеятельность, если говорить по-актёрски. Да и «Ахмат» ничего не показал, только валялись на поле. А судья этому потворствовал», - цитирует Лещенко «Спорт-Экспресс».

Также Лещенко вспомнил матч против «Факела», когда добавленное ко второму тайму время уже закончилось, и только после этого воронежская команда смогла сравнять счёт. По словам Лещенко, футбольную систему в России нужно приводить в порядок. Артист возмущён тем, что при высоких затратах на футбол качество игры страдает.

После семнадцати туров «Динамо» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч команда Марцела Лички проведёт в воскресенье, 8 декабря, - против «Химок» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Лев Лещенко

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