Парфёнов: «Зенит» - соперник сам себе»

Футбольный специалист Дмитрий Парфёнов дал комментарий насчет чемпионской гонки в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.
«Зенит» - соперник сам себе. Хотелось бы, чтобы у нас интрига до последнего сохранялась: боролись бы «Краснодар», «Спартак», «Локомотив». Насколько интересной была бы концовка», - передает слова Парфенова «РБ Спорт».
После 17 туров чемпионата России петербургский коллектив набрал 39 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. На второй позиции располагается «Краснодар» (38), а топ-3 замыкает московский «Спартак», на счету которого 34 очка.
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