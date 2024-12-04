Парфёнов: «Зенит» - соперник сам себе»

«Зенит» - соперник сам себе. Хотелось бы, чтобы у нас интрига до последнего сохранялась: боролись бы «Краснодар», «Спартак», «Локомотив». Насколько интересной была бы концовка», - передает слова Парфенова «РБ Спорт».