Угальде назвал игроков «Спартака», которых взял бы на необитаемый остров

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде поведал о том, кого бы взял из одноклубников на необитаемый остров. Он перечислил нескольких игроков.

«На необитаемый остров взял бы с собой Барко, Рябчука и Медину, потому что мы отлично дружим и говорим на испанском», - поделился мнением футболист во время пресс-конференции.

Угальде является лучшим бомбардиром нынешнего сезона Российской премьер-лиги. Нападающий записал на свой счет 14 забитых мячей.

По итогам 17 туров чемпионата страны «красно-белые» набрали 34 балла и занимают третье место в турнирной таблице.